In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich ein mit zwei Personen besetztes Zweirad.





Bei dem 21-jährigen Fahrer konnten eine Schreckschusswaffe sowie ca. 80 gr. Haschisch aufgefunden werden.



Der 35-jährige Sozius führte 0,5 gr. Amfetamin sowie einen größeren Bargeldbetrag mit sich.



Beide, aus Wittlich stammenden Personen, wurden vorläufig festgenommen.



Die weiterführenden Ermittlungen wurden durch das Rauschgiftkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich übernommen.



Bei der Vollstreckung des auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier vom Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Trier erlassenen Durchsuchungsbeschlusses konnten bei dem 35-jährigen Tatverdächtigen ca. 177 gr. Amfetamin, 75 gr. Haschisch, 34 Ecstasy und geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.



In der Wohnung des 21-jährigen Tatverdächtigen wurden 272 Ecstasy, 70 LSD-Trips sowie geringe Mengen Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurden beide Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt.



Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen, worauf die Einlieferung in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten erfolgte.



