Wie die Polizei Bernkastel-Kues bereits am 03.12.2020 mitteilte, wurden bei einer Verkehrskontrolle in den späten Abendstunden des 02.12.2020 drei Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahre vorläufig festgenommen, da im Fahrzeug ca. 170 gr. Marihuana, ein Messer sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag aufgefunden wurde.

Die weiterführenden Ermittlungen wurden durch das Rauschgiftkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich übernommen. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete die Festnahme und Vorführung des tatverdächtigen Fahrers an. Bei diesem handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach. Die beiden Mitinsassen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie sind Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. Durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Trier wurde gegen den 22-jährigen Mann die Untersuchungshaft angeordnet, worauf die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte.



