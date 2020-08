Koblenz

Verstöße gegen die Corona-Vorschriften in Vallendar

In der Nacht zum 27.08.2020 kontrollierte die Polizei Bendorf zusammen mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde in Vallendar zahlreiche junge Erwachsene, die sich zu lautstarken Partys – teilweise bis zu 100 Personen – am Willy-Brandt-Ufer und im Marienpark getroffen hatten.