Verstappen im Training in Belgien vorn – Hamilton Dritter

Der Niederländer steuerte seinen Red Bull in 1:44,472 Minuten am schnellsten um den Kurs von Spa-Francorchamps, ehe er sich am Ende noch einen Unfall leistete. Nur 0,041 Sekunden dahinter landete der Finne Valtteri Bottas auf Platz zwei, Weltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes wurde mit 0,072 Sekunden Rückstand vor dem Großen Preis von Belgien Dritter.

Ex-Champion Sebastian Vettel fuhr in seinem Aston Martin auf den achten Rang. Mick Schumacher wurde im Haas-Rennwagen 20. und blieb hinter seinem russischen Stallrivalen Nikita Masepin zurück. Das zweite Training des Tages unweit der deutschen Grenze musste kurz vor Ende kurzzeitig unterbrochen werden, weil der Monegasse Charles Leclerc in seinem Ferrari in die Streckenbegrenzung krachte und nicht weiterfahren konnte. Fast an der gleichen Stelle verlor Verstappen drei Minuten vor Schluss ebenfalls das Heck seines Autos und schlug auch in die Bande ein. Daraufhin wurde das Training beendet.

Vor dem zwölften von 23 WM-Läufen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt Hamilton (195 Punkte) knapp vor Verstappen (187) und Lando Norris (113) im McLaren. Verstappen hatte die WM-Führung erst vor der Sommerpause an den Titelverteidiger verloren. Vettel (30) ist Gesamtzwölfter, Schumacher wartet noch auf seine ersten Punkte.

