Spa-Francorchamps

Formel 1

Verstappen holt Pole Position in Spa – Norris mit Unfall

Max Verstappen geht von der Pole Position in das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause. Der Niederländer fuhr in der dramatischen Qualifikation zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps in seinem Red Bull die schnellste Zeit.