Verstappen holt Pole Position für Rennen in Spielberg

Der Formel-1-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte sich im Red Bull in 1:03,841 Minuten überlegen durch und verdrängte Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Im österreichischen Spielberg verdiente sich Lando Norris aus Großbritannien im McLaren Rang drei. Valtteri Bottas hatte den zweiten Mercedes ursprünglich auf Platz zwei gefahren, nach einer Startplatzstrafe geht der Finne aber nur als Fünfter in den Grand Prix in den Alpen.

Für den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin reichte es nur zu Platz 14. Der 33-Jährige verpasste nach dem positiven Trend der Vorwochen den letzten Qualifikations-Abschnitt. Noch früher schied Mick Schumacher aus. Nach einem Fahrfehler war für den Formel-1-Neuling im Haas-Rennwagen nicht mehr als Platz 19 drin.

Vor dem achten von 23 Saisonläufen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) liegt Verstappen in der WM-Wertung mit 131 Punkten vor Hamilton (119) und Sergio Perez (84) im zweiten Red Bull. Vettel (30) ist Zehnter, Schumacher wartet in seiner ersten Saison noch auf die ersten Zähler.

