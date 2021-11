Versicherung für Elektrogeräte lohnt oft nicht

Hamburg (dpa/tmn). Für hochwertige Elektrogeräte bieten viele Händler auch Versicherungen an. Angepriesen werden die Policen häufig als „Garantieverlängerung“ oder als „Plusschutz“. Doch in vielen Fällen halten die Verträge nicht, was sie versprechen, warnt der Bund der Versicherten in Hamburg.

Die Gründe: Die Versicherungsfalldefinitionen sind oft sehr eingeschränkt. Zudem gibt es oft häufig hohe Selbstbeteiligungen. Auch einfacher Diebstahl ist meist nicht versichert. Wer diesen Schutz möchte, muss meist draufzahlen.

Achtung, absurde Ausschlusskriterien

Ebenfalls oft nicht abgedeckt sind defekte Akkus oder Softwareschäden. Und: Ersetzt werden die Geräte in der Regel nur zum Zeitwert. Das bedeutet: Die Versicherung erstattet nicht den Kaufpreis, sondern nur den aktuellen Wert des betroffenen Geräts.

Möchte man dennoch unbedingt eine Versicherung für sein Smartphone oder seinen Laptop abschließen, sollte man sich die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) genau ansehen. Hier verstecken sich laut BdV oftmals die absurdesten Ausschlüsse. Ein Vergleich verschiedener Versicherungen lohnt sich auf jeden Fall.

