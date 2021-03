Bad Sobernheim

Versammlung anlässlich Streikmaßnahmen

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:30 Uhr versammelten sich am Mittwoch in der Haystraße ca. 100 Mitarbeiter eines in Bad Sobernheim ansässigen metallverarbeitenden Betriebes anlässlich eines Streiks unter Schirmherrschaft der IG Metall.