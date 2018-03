Vermüllung der Neustadt: Anfrage im Stadtrat

Beate Bruns sprach in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Eine Befragung der Neustadtbewohner habe ergeben, dass ausnahmslos alle die Vermüllung des Neustadt als großes Problem wahrnehmen. „Ich garantiere Ihnen, wenn wir uns jetzt auf den Weg dorthin machen würden, müssten wir nicht mal danach suchen“, sprach Bruns.

Sie fragte an: „Wie kann es sein, dass Gewerbetriebe keine Mülltonne habe, obwohl die Satzung etwas anderes vorsieht? Wie kann es sein, dass die Tonnen zu klein gewählt sind, obwohl der Eigentümer Auskunft geben muss, wie viele Leute in dem Haus leben?“ Bruns bat darum, die Anwohner anzuschreiben und sie um Auskunft zu bitten, wie viele Personen in einem Haus leben und diese Zahlen an den AWB zu melden. ri