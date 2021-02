Wittlich

Vermeintlicher Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Am Samstag den 27.02.2021, gegen 21:28 Uhr, meldete ein Bewohner eines Wohn-und Geschäftshauses in der Wittlicher Innenstadt, dass er in der Nachbarswohnung den Rauchmelder hört und auch eine Rauchentwicklung riecht.