Vermehrte Anrufe von falschen Polizeibeamten in Lahnstein

Am heutigen 05.08.2021 kam es seit ca. 09:45 Uhr zu mindestens 8 Anrufen falscher Polizeibeamter bei Bürgern in Lahnstein.



Die Anrufer, bei denen es sich um eine Frau und einen Mann handelte, gaben an, von der Polizei Lahnstein zu sein und dass ein Angehöriger einen Unfall hatte, bzw. festgenommen wurde. Sie forderten Bargeld um von weiteren Maßnahmen gegen die Angehörigen abzusehen.

Bitte seien Sie bei solchen Anrufen vorsichtig!

Gehen Sie nicht auf die Fragen und Forderungen dieser Anrufer ein! Wenden Sie sich bitte umgehend unter der Telefonnummer 02621-9130 an die zuständige Polizeiinspektion Lahnstein!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621 – 9130





