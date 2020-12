Verlorene Bierkästen sorgen für Verkehrsbeeinträchtigung auf der B51/ B410

Ein Lastwagen hatte hier geschätzte hundert Bierkästen mit Leergut verloren, die sich quer über die Fahrbahn verteilten. Vermutlich infolge mangelnder Ladungssicherung brach das auf der Ladefläche aufgestapelte Leergut bei Kurvendurchfahrt durch die Seitenwand aus Plane und Spriegel.



Für die notwendigen Aufräumarbeiten musste die Abfahrt gesperrt werden. Die nach wenigen Minuten vor Ort erscheinende Straßenmeisterei konnte eine Behelfsabfahrt einrichten, so dass der Verkehr von der B 51 auf die B 410 einfließen konnte. Somit konnte der Verkehrsstau nach etwa einer halben Stunde aufgelöst werden.



Die Aufräum- und Umladearbeiten dürften sicherlich noch bis in den späten Vormittag andauern. Die Verkehrsbeeinträchtigung dürfte sich aber durch die Behelfsabfahrt in Grenzen halten.



Gegen den Fahrer sowie den Verlader wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hier dauern die Ermittlungen an.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell