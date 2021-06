Verletzter Hofmann bleibt beim DFB-Team

„Jonas wäre nicht mehr hier, wenn wir nicht berechtigte Hoffnungen hätten, dass er im Turnierverlauf einsteigen kann“, sagte Marcus Sorg, der Assistent von Bundestrainer Joachim Löw.

Der Schwerpunkt in der Trainingsarbeit liege an den letzten Tagen vor dem Auftaktspiel gegen Frankreich am kommenden Dienstag in München in der Detailarbeit, erzählte Sorg. „Wir wollen eine Duftmarke setzen“, sagte der Co-Trainer zum schweren Gruppenspiel gegen den Weltmeister.

Werner: „Wir sind bereit“

Nachdem das Turnier am Freitagabend angepfiffen worden ist, steigen im deutschen Quartier die Vorfreude und Ungeduld. „Wir sind bereit“, sagte Angreifer Timo Werner: „Man hat den Drang anzufangen.“

Als besonders motivierend wurde bei der Beobachtung des 3:0-Sieges von Italien gegen die Türkei die Rückkehr der Zuschauer im Stadion bewertet. „Es war fantastisch, ein Spiel vor Fans zu sehen. Die Spieler fiebern darauf hin“, berichtete Sorg nach dem gemeinsamen TV-Abend im Quartier.

© dpa-infocom, dpa:210612-99-963873/3