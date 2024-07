Fußball: Regionalliga Bayern, FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching im Stadion an der Grünwalder Straße. Arijon Ibrahimovic vom FC Bayern am Ball. (zu dpa: «Verletzter Arijon Ibrahimovic nicht mit nach Südkorea»)

Fußball: Regionalliga Bayern, FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching im Stadion an der Grünwalder Straße. Arijon Ibrahimovic vom FC Bayern am Ball. (zu dpa: «Verletzter Arijon Ibrahimovic nicht mit nach Südkorea») Foto: Ulrich Gamel/DPA

Anzeige

München (dpa) – Bayern Münchens Teenager Arijon Ibrahimovic fehlt auf der Südkorea-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Der 18-Jährige, der die meiste Zeit der vergangenen Saison an Frosinone Calcio in Italien ausgeliehen war, zog sich vor dem Abflug im Training einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Das teilten die Bayern nach einer medizinischen Untersuchung mit. Ibrahimovic werde einige Zeit fehlen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

In das Training stiegen am Mittwoch neben dem portugiesischen Neuzugang João Palhinha auch die deutschen EM-Teilnehmer Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jamal Musiala ein, ehe sich die Mannschaft ohne Ibrahimovic auf den Weg nach Asien machte. Bis zum 5. August werden die Münchner unter ihrem neuen Coach Vincent Kompany dort sein, am Samstag treffen sie im World Cup Stadium in Seoul auf die Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League.