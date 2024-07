Basketball: Profiliga NBA, Hauptrunde, New Orleans Pelicans - Orlando Magic. Orlando Magic-Forward Franz Wagner (22) geht zum Korb gegen New Orleans Pelicans-Center Jonas Valanciunas (17). Nun bleibt der 22-Jährige langfristig in Orlando. (zu dpa: «Verlängerung fix: Franz Wagner bleibt in Orlando») Foto: Gerald Herbert/DPA