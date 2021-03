Verkehrsunfall-Verursacher flüchtet!

Am geparkten PKW entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell