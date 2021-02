Verkehrsunfallflucht; Zeugenhinweise erbeten

Gemarkung Bruschied, L182 (ots) – Am Freitagabend, den 05.02.2021 gegen 17:50 Uhr kam es in der Gemarkung Bruschied auf der L182 zwischen Hahnenbach und Rudolfshaus zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der 33-jährige Skoda-Fahrer befuhr die L182 aus Richtung Hahnenbach kommend, als ihm ein LKW mit Anhänger in einer Rechtskurve, kurz vor der Birkenmühle entgegenkam. Da der Anhänger zum Teil auf die Gegenspur geriet, musste der 33-Jährige nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß der Skoda-Fahrer mit dem rechten Vorderreifen gegen den erhöhten Bordstein und trug einen Plattfuß davon. Das LKW-Gespann fuhr daraufhin ohne anzuhalten weiter in Richtung Hahnenbach. Einem hinter dem LKW-Anhänger befindlichen Zeugen war es gelungen, das bulgarische Kennzeichen abzulesen.



Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.



