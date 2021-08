Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Am vergangenen Wochenende ereignete sich im Zeitraum von Samstag, den 31.07.2021, 19.00 Uhr bis Sonntag, den 01.08.2021, 09.55 Uhr in der Bahnhofstraße in Hetzerath ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.



Auf Grund der festgestellten Spurenlage wird davon ausgegangen, dass ein Radfahrer beim Abbiegen von der Bahnhofstraße in die Straße Am Erkelsbach zu weit nach links geriet, wo er auf das Heck eines auf einem Privatgrundstück geparkten silbernen Pkw der Marke Suzuki prallte. Der Radfahrer stürzte, setzte aber anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um den am Pkw entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um ein mit einem Bosch-Motor ausgestattetes Pedelec oder E-Bike gehandelt haben.



Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder Verursacher geben können, werden gebeten sich der Polizeiinspektion Wittlich zu melden, Tel.: 06571-9260 oder Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-9260

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell