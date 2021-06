Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Am 11.06.2021 gegen 15:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Lidl in Kirn eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte bei einem Parkmanöver einen abgeparkten, schwarzen Mercedes C250. An dem Mercedes wurde die hintere rechte Fahrzeugseite in Form eines Streifschadens beschädigt. Die Reparaturkosten dürften bei ca. 750 Euro liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





