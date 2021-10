Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss in Vallendar

Am 02.10.2021 um 16:04 Uhr beschädigte eine PKW-Fahrerin auf dem LIDL-Parkplatz in Vallendar beim Ausparken zwei neben ihr stehende Fahrzeuge und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die 55-jährige Verursacherin durch eine Streife der PI Bendorf an der Wohnanschrift bei ihrer Rückkehr in Empfang genommen werden. Sie stand mit über 2,6 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss und ist wegen Trunkenheitsfahrten in der Vergangenheit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



