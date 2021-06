Verkehrsunfallflucht/ Schwer verletzter Radfahrer

Am Montag, 07.06.2021, gegen 15.49 Uhr kam es in der Bitburger Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall.



Ein 73-jährige Radfahrer befuhr die Trierer Straße und wollte diese an der Einmündung Borenweg/Karenweg dem Fahrbahnverlauf in Richtung Karenweg folgen.

Ein nachfolgender schwarzer Kleinwagen, vermutlich ein Dacia, überholte den Radfahrer noch unmittelbar vor der Einmündung und bog in Höhe des Radfahrers nach rechts in den Borenweg ab.

Hierbei kam es zur Kollision zwischen PKW und Radfahrer, wobei der Radfahrer stürzte.



Der unfallverursachende PKW entfernte sich durch den Borenweg, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern.



Der Radfahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Bitburg eingeliefert.

Die Auswertung einer dort befindlichen WEB-Cam steht noch aus.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen und zum flüchtigen Fahrzeug/Fahrer*in machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden.



