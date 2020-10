Gerolstein-Müllenborn

Verkehrsunfallflucht – Ruhebank zerstört

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in dem Zeitraum vom 23.10.20 bis 29.10.20, 14:00 Uhr, mit einem unbekannten Fahrzeug, wahrscheinlich einem Land- oder Forstfahrzeug, in Gerolstein-Müllenborn, am Rande eines Wirtschaftsweges „Auf Schocken“, eine Ruhebank komplett zerstört und sich dann vom Unfallort entfernt, ohne sich als Verursacher des Schadens zu melden.