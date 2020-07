Hachenburg. L288 (ots) – Am Montag, den 27.07.2020, um 06.50 Uhr, überholte auf der L288 von Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Alpenrod ein weißer PKW einen orangefarbenen LKW auf einer längeren Geraden. Der Überholvorgang war jedoch noch nicht ganz vollendet, als ein PKW dem überholenden Fahrzeug entgegen kam. Im Begegnungsverkehr kam es dann zu einem Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel des überholenden, weißen PKWs und des entgegenkommenden PKWs. Der Fahrer des weißen Fahrzeuges setzte seine Fahrt in Richtung Alpenrod fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen weißen PKW geben? Insbesondere die Fahrzeuginsassen des o.g. orangefarbenen LKWs werden gebeten sich als Zeugen bei der Polizei in Hachenburg zu melden!



