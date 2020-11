Ein 30-jähriger Fahrzeugführer fuhr am 06.11.2020 gegen 15:50 Uhr mit seinem Pkw auf der L 68 aus Daun kommend in Richtung Mehren.

Vor ihm fuhr ein Traktor. Kurz vor Mehren im Kurvenbereich setzte er zum Überholen des Traktors an und übersah dabei den bereits überholenden Pkw eines 21-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Daun. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, die beide durch den Unfall beschädigt wurden. Der erste Überholer fuhr zunächst weiter, ohne seine Beteiligung am Unfall anzuzeigen. Später meldete er sich nachträglich bei der Polizei.



