Verkehrsunfallflucht in Plaidt

Im Zeitraum vom 10.11.2021, 20:00 Uhr bis zum 11.10.2021, 09:00 kam es auf dem Parkplatz in der Hauptstraße 12 in Plaidt, Höhe des dortigen chinesischen Imbisses, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz Citan am Fahrzeugheck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Andernach bittet um Hinweise unter Tel.: 02636-9210 oder per E-Mail unter



