Am Freitag, den 11.09.2020, im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des HIT-Markt in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte hatte seinen rotfarbenen Pkw Toyota ordnungsgemäß in Richtung Kyll geparkt. Später stellte der Geschädigte dann eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Der Verursacher / die Verursacherin entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Gerolstein oder Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell