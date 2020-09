Am 27.09.2020 ereignete sich um 18:15 Uhr in der Stockstraße in Bitburg ein Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein Pkw, welcher in der Einbahnstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt stand, erheblich im Heckbereich beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war mit seinem Fahrzeug gegen den abgestellten Wagen geprallt und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der flüchtige Pkw dürfte einen gravierenden Schaden im Frontbereich aufweisen. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Unfallverursacher zuzuordnen sein dürften. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben einen Hinweis auf ein Kennzeichenfragment des flüchtigen Fahrzeugs. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, 06561-9685-0.



