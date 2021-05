Verkehrsunfallflucht in Bendorf-Mühlhofen

Am Donnerstag, den 06.05.2021 kam es in der Hüttenstraße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte gab an, dass er seinen schwarzen PKW während seiner Mittagspause zwischen 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr rechtsseitig am Fahrbahnrand geparkt hatte. In dieser Zeit streifte der/die bislang unbekannte Fahrer/in beim Vorbeifahren seinen PKW und verursachte einen Sachschaden am linken Außenspiegel des Geschädigten. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell