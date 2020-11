Prüm (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 30. November 2020 ------------------------------------------------------------ Im Zuge einer Bergung eines LKWs auf der B410 musste diese am Dienstag, 24.11.2020 für circa 2 Stunden zwischen Pronsfeld und Einmündung L16 voll gesperrt werden.

Der gesamte Verkehr, einschließlich der Umleitung der gesperrten A60, AS Prüm bis AS Winterspelt, musste über Schlossheck umgeleitet werden.



Im Zuge der Umleitung kam es um 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Sattelzugmaschine und einem PKW im Einmündungsbereich K119 / L16 Schlossheck, wonach sich der Fahrer der Sattelzugmaschine unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



