Braubach

Verkehrsunfallflucht, geparkter Porsche erheblich beschädigt

In der Zeit von Montag, dem 30.08.2021, gegen 17:00 Uhr, bis Mittwoch, dem 01.09.2021, 09:10 Uhr, wurde in Braubach, in der Rheinstraße, ein geparkter, schwarzer Porsche Cayenne durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.