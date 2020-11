Bitburg

Verkehrsunfallflucht, Fußgängerin leicht verletzt

Am Montag, 09.11.2020, gegen 06.50 Uhr, überquerte eine 58 jährige Fußgängerin an der Ampelanlage Borenweg/Triererstraße in Bitburg die Fahrbahn, als ein PKW-Fahrer von der Triererstraße in den Borenweg abbog.