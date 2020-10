Winningen (ots). Am frühen Morgen des 10.10., Samstag, um 06:30 Uhr wurde ein Winninger Bürger durch einen Knall aus dem Schlaf geschreckt. Wie die verständigte Polizei feststellte war ein Fahrzeug über die Verkehrsinsel auf der August-Horch-Straße Höhe Einmündung Neustraße gefahren und hatte dabei beide Verkehrsschilder beschädigt. Auch am Fahrzeug selbst muss erheblicher Sachschaden an der Fahrzeugfront entstanden sein, davon zeugte das vor Ort befindliche Trümmerfeld. Nichtsdestotrotz entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.



Hinweise nimmt die Polizeiwache Brodenbach unter 02506 98021510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



