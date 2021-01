Verkehrsunfallflucht – Fahrradfahrer flüchtig

Am 29.01.2021 um 18:10 Uhr kam es an der Kreuzung Brexstraße / Abteistraße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer, bei dem der Radfahrer nach der Kollision flüchtete.

Eine 46-jährige vorfahrtsberechtigte PKW-Fahrerin wollte die Kreuzung aus Richtung Schloßstraße kommend passieren, als aus der Abteistraße der Radfahrer nach einem Vorfahrtsverstoß mit dem PKW zusammenstieß und in die Windschutzscheibe des Toyota geschleudert wurde. Am PKW entstand im Frontbereich ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der flüchtige Radfahrer, der mit einem weißen Mountainbike unterwegs war, wird wie folgt beschrieben: Ca. 25-30 Jahre alt, schlank, 170 – 175 cm groß, kurze dunkle Haare und war bekleidet mit einer weißen Jacke mit schwarzen Streifen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Radfahrer durch den Verkehrsunfall an der rechten Körperseite verletzt hat. Hinweise nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 – 94020 entgegen.



