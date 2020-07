Am Donnerstag, den 23.07. 2020, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein LKW die K21 in Streithausen.

Streithausen (ots) – Am Donnerstag, den 23.07.2020, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein LKW die K21 in Streithausen. Aus bislang unbekannten Gründen kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Auflieger die Steinmauer eines Privatanwesens. An der Steinmauer entstand ein leichter Sachschaden. Anschließend entfernt sich der LKW von der Örtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Rückfragen bitte an:



Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell