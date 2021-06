Verkehrsunfallflucht – Bendorf, Sayner Straße – Zeugenaufruf

Am 28.06.2021 gegen 18:45 Uhr stellte ein 36-jähriger Transporter-Fahrer sein Fahrzeug vor dem Anwesen Sayner Straße 31 in Bendorf/Rhein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er am 29.06.2021 gegen 08:00 Uhr zu seinem Transporter zurückkehrte, war eine Beschädigung an der linken, hinteren Fahrzeugseite vorhanden.

Bendorf (ots). Am 28.06.2021 gegen 18:45 Uhr stellte ein 36-jähriger Transporter-Fahrer sein Fahrzeug vor dem Anwesen Sayner Straße 31 in Bendorf/Rhein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab.

Als er am 29.06.2021 gegen 08:00 Uhr zu seinem Transporter zurückkehrte, war eine Beschädigung an der linken, hinteren Fahrzeugseite vorhanden. Auf Grund der Spurenlage dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren mit dem parkenden Transporter kollidiert sein. Im Anschluss entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.



