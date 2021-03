Verkehrsunfallflucht bei der VGV Kirner Land; Zeugen gesucht!

Am 09.03.2021 zwischen 08:15 Uhr und 08:40 Uhr kam es auf dem Innenhofparkplatz der VGV Kirner-Land zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich bei einem Parkmanöver den abgestellten Toyota des Ordnungsamtes. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug erheblich am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell