Verkehrsunfallflucht B410 bei Arzfeld

Hierbei befuhr ein PKW, Modell BMW, Farbe schwarz die B410 in Richtung Arzfeld und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW erlitt hierbei Totalschaden.

Ein Zeuge meldete sich bei hiesiger Dienststelle. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Pkw jedoch von der Örtlichkeit entfernt.



Zeugen dieses Vorgangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420, oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell