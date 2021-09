Verkehrsunfallflucht auf der L 327 zwischen Braubach und Bad Ems

Der Fahrer des vor Ort befindlichen Pkw gab an, die L327 in Richtung Bad Ems befahren zu haben. In einer Linkskurve sei ihm ein blauer Van, vermutlich Mercedes-Benz, auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Aus diesem Grund habe er ausweichen müssen und sei mit der Schutzplanke rechts der Fahrbahn kollidiert. Der Fahrer des Van habe seine Fahrt in Richtung Braubach fortgesetzt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein, Tel.: 02621 – 9130, in Verbindung zu setzen.



