Salmtal

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Firma EDEKA in Salmtal

Der Geschädigte stellte seinen grauen BMW Kombi am 22.05.2021 in der Zeit von 17.45 Uhr bis 17.55 Uhr auf dem Parkplatz der Firma „EDEKA“ in der Straße Neuer Bahnhof 5 in Salmtal auf dem zum Markt gehörenden Parkplatz ab. Hierzu nutzte er die erste Parkreihe an der Gebäudeseite des Marktes etwa in der Mitte, in Höhe des dort aufgestellten Lichtmasts.