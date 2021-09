Kirn

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum 02.09.2021, 14.00 Uhr bis 03.09.2021, 08.00 Uhr wurde ein in der Obersteiner Straße vor dem Anwesen Nummer 78 in Fahrtrichtung Ortsausgang am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer Nissan beschädigt.