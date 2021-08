Am Morgen des 24.08.2021 kam es gegen 08:20 Uhr in Vallendar, auf der B42 in Fahrtrichtung Bendorf, zu einer Verkehrsunfallflucht.



Eine aus Richtung Höhr-Grenzhausen kommende 66-jährige Fahrzeugführerin fuhr an der Ampelanlage von der Westerwaldstraße auf die B42 in Richtung Bendorf auf. Als die Fahrerin auf den äußerst linken Fahrsteifen wechseln wollte, um später in Richtung Niederwerth abzubiegen, wurde sie plötzlich von einem schwarzen VW Beetle mit WW Kennzeichen links überholt. Der Beetle beschleunigte stark und touchierte beim Überholen die linke Fahrzeugseite des PKW. Im Anschluss entfernte er sich in Richtung Bendorf, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden.



