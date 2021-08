Kirn

Verkehrsunfallflucht

Am 19.08.21 in der Zeit zwischen 07.00h und 18.00h stellt der Geschädigte seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Übergasse 8 in Kirn ab. Dieses wurde durch bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Aus- oder Einparken beschädigt.