Prüm

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Dienstag, den 27.07.2021, auf Mittwoch, den 28.08.2021, kam es in der Gartenstraße innerhalb der Ortschaft Prüm in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 08:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.