Bad Sobernheim

Verkehrsunfallflucht

Die Geschädigte stellte ihren Pkw am 15.07.21 zwischen 15.10h und 15.20h auf dem Rewe-Parkplatz in der Kapellenstraße in Bad Sobernheim ab. In dieser Zeit wurde der Pkw der Geschädigten vermutlich beim Ausparken von einem anderen Pkw auf der Beifahrerseite beschädigt.