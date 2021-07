Mülheim Kärlich (ots) – Mülheim Kärlich.



Am 02.07.2021 zwischen 11:45 Uhr und 12:11 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Firma Lidl im Industriegebiet Mülheim-Kärlich zu einer Verkehrsunfallflucht. Der/die unbekannte Unfallverursacher/in touchierte auf bisher unbekannte Weise einen vor dem dortigen Imbiss geparkten Cupra Leon und entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne den Pflichten eines Fahrzeugführers nachzukommen. Er/sie hinterließ durch den Zusammenstoß rote Lackanhaftungen am verkratzten Fahrzeug des Geschädigten.



Wer kann Hinweise auf das Tatfahrzeug oder den Unfallverursacher/die Unfallverursacherin geben?



