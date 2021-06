Am 23.06.2021 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigen bisher noch unbekannte Täter einen schwarzen VW Passat, welcher auf dem Parkplatz des Moselhotelparks in Bernkastel-Kues abgestellt war.

Der PKW wurde an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell