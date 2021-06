Am gestrigen Dienstag, zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr, wurde auf dem EDEKA-Parkplatz in Irrel ein grauer VW-Passat im Bereich des hinteren linken Radkastens leicht beschädigt.



Die Fahrerin des Passat hatte zuvor beim Verlassen ihres Fahrzeugs einen älteren Mann in seinem schwarzen Mercedes rangieren gesehen, jedoch nicht weiter beachtet.

Ob es sich bei diesem Mann um den Verursacher handelt, ist jedoch nicht klar.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizei Bitburg zu wenden. Rufnummer: 06561-96950.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

PHK Herbert Sonnen

Telefon: 06561-9685-25





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell