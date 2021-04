Meddersheim

Verkehrsunfallflucht

Geschädigte stellt ihren Pkw in der Nacht vom 16.04.21 auf den 17.04.21 vor dem Anwesen 42 in der Naheweinstraße in Meddersheim ab. Als sie am Morgen an ihr Fahrzeug kommt stellt sie Beschädigungen an diesem fest.