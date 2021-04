Am Eichelgärtchen, Im Zeitraum vom 10.16.04.2021 wurde ein Fahrzeuggespann bestehend aus Sprinter und einem Trailer durch einen Verkehrsunfall stark beschädigt.

Halsenbach (ots). Am Eichelgärtchen, Im Zeitraum vom 10.-16.04.2021 wurde ein Fahrzeuggespann bestehend aus Sprinter und einem Trailer durch einen Verkehrsunfall stark beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall, oder zur Eingrenzung des Unfallzeitraumes nimmt die Polizei in Boppard entgegen.



