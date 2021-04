Im Zeitraum vom 09.04.2021, 17.00 Uhr bis 12.04.2021, 09.50 Uhr wurde an einem in Kirn in der Josef-Görres-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW der linke Außenspiegel beschädigt.

Das Verursacherfahrzeug befuhr die Josef-Görres-Straße vermutlich in Fahrtrichtung Oberhausen bei Kirn. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An dem geparkten VW vom Typ New Beetle entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.



